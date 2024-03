‘Rede foar de geast’ oer taal yn ’e geastlike sûnenssoarch

Op snein 24 maart 2024 is de earste edysje fan de ‘Rede foar de geast’ yn Teätertsjerke Nes. Dy giet oer it belang fan (streek)taal yn ’e geastlike sûnenssoarch.

De kommissaris fan de Kening yn Fryslân, Arno Brok, sil de earste ‘Rede foar de geast’ útsprekke. It nije magazine Taal yn ’e soarch fan de Afûk wurdt dy middeis offisjeel oanbean oan de direkteur fan GGZ Friesland, Houkje Tamsma. In blêd, spesjaal bedoeld foar professionals yn ’e geastlike sûnenssoarch, oer it belang fan it prate kinnen fan de memmetaal yn soarchsituaasjes.

It treasten mei wurden is it grûnidee foar it ûntstean fan de ‘Rede foar de geast’. Yn tiden fan gaos en betizing binne wize wurden hurd nedich. Fan 2024 ôf wurdt jierliks, yn maart, de rede presintearre, keppele oan in aktueel tema.

Kaarten (€ 15,00 it stik, ynkl. tagong ta de útstalling) binne fia de webside fan de teätertsjerke te bestellen.