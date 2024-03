Omrop Fryslân folget statushâlders op ’e siik nei wurk

Earste ôflevering is te sjen op moandei 4 maart

Fryslân hat in soad ferlet fan nije minsken op de arbeidsmerk. Tagelyk binne der in soad statushâlders dy’t stean te springen om wurk, mar yn de praktyk net oan it wurk komme. In aktueel ûnderwerp dêr’t programmamakker Miranda Werkman yn Fan binnenút fierder yn dûkt. Nije Friezen nei wurk, dat is it tema fan de searje dy’t fan 4 maart ôf by Omrop Fryslân te sjen is.

Programmamakker Miranda Werkman folget in groep statushâlders op ’e siik nei wurk. Se wurde in simmer lang coacht en begelaat yn in spesjaal programma: Newcomers Summerschool. In yntinsyf begeliedingstrajekt foar nijkommers yn Fryslân op wei nei de arbeidsmerk. Miranda giet op ’e siik nei de ferhalen efter de minsken. Wa binne Milad, Ahmad, Danait, Hyam en Jawad? Wat hawwe se meimakke, wat is harren ferhaal en wat kinne se ús bringe? “Wy sjogge nijkommers faak as groep, mar it binne stik foar stik minsken, lykas do en ik”, seit Miranda. “As we foarinoar iepen steane en harkje wolle, komme we in hiel ein.”

Simmerskoalle foar nijkommers

Newcomers Summerschool is in inisjatyf fan Fryslân Werkt en Xpressy. Yn it begeliedingstrajekt folgje de dielnimmers ferskillende wurkateliers. Troch coachingspetearen wurde se op de arbeidsmerk taret.

Fan binnenút: nije Friezen nei wurk

De earste ôflevering is op moandei 4 maart om 17.15 oere te sjen, en dêrnei alle oeren. De searje is ek op YouTube te folgjen.