Oarkonde, finerslean en Sulveren Ljip foar finer earste ljipaai

Anne Wind út Penjum hat tiisdei 5 maart út hannen fan boargemaster Fred Veenstra de oarkonde krigen foar it finen fan it earste ljipaai fan gemeente De Fryske Marren. Dêrby krige er ek noch syn fertsjinne finerslean. Hy fûn it aai op 5 maart, om 07.59 oere, op in stik lân by Ychtenbrêge.

De útrikking wie op it provinsjehûs fan Ljouwert. Wind ûntduts tiisdei nammentlik in twake, en fûn dêrmei yn ien klap it earste ljipaai fan Fryslân én dat fan De Fryske Marren. Fan Arno Brok, kommissaris fan de kening, krige er de Sulveren Ljip.