Oargelkonsert Peter van der Zwaag yn Doarpstsjerke Huzum

Nei de restauraasje fan it oargel yn ’e Doarpstsjerke Huzum, ein 2015, hawwe der al faak oargelkonserten west op in freedteneimiddei fan 17.00 oant 18.00 oere. Freed 22 maart 2024 is der ek wer in oargelkonsert. Dan is Peter van der Zwaag fan Ljouwert de oargelist dy’t besikers de prachtige klanken fan it fraai restaurearre oargel hearre litte wol.

Van der Zwaag studearre oargel by Theo Jellema en Erwin Wiersinga oan it Prins Clauskonservatoarium yn Grins en behelle yn 2015 syn diploma Master of Music. Dêrneist studearre er byfak klavesimbel by Johan Hofmann. Hy wûn op ferskillende konkoersen in protte prizen, ûnder mear twaris de earste priis op it Ynternasjonaal Oargelkonkoers Jan Pieterszoon Sweelinck (2017 en 2019). Masterlessen waarden folge by û.o. Luigi Ferdinando Tagliavini, Lorenzo Ghielmi, Wolfgang Zerer, Eric Lebrun, Guy Bovet en Ben van Oosten.

Van der Zwaag hat in breed repertoire en in bysûndere niget foar de 16e- en 17e-iuwske muzyk. Underwilens is er oargelist fan de Grutte of Jakobinertsjerke yn Ljouwert.

Hy is ek artistyk adviseur fan de stifting Organum Frisicum en haadredakteur fan de Friese Orgelkrant en eigener fan de muzykhannel en -útjouwerij Boeijenga Music yn Ljouwert. Oan de Ryksuniversiteit yn Grins hat er ek in stúdzje Rjochtsgeleardheid folge.

Nigethawwers binne fan herten wolkom foar in oere oargelklanken, ûnder it geniet fan in kop kofje of tee foar € 2,00. De oargelkonserten binne fergees tagonklik, mar in frijwillige bydrage foar de musisy wurdt tige op priis steld. Wa’t op tiid komt, kin in moai plak útsykje. By de tsjerke is net folle parkearromte. Besikers kinne – op koarte rinôfstân en fergees – parkearje op it romme parkearterrein foar Intratuin oer (súdside Tynjedyk).

Oargelkonsert troch Peter van der Zwaag

Plak: Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum, Ljouwert;

Datum: Freed 22 maart 2024 fan 17.00 oant 18.00 oere.

Ynljochtingen binne te krijen fia dorpskerkhuizum@gmail.com. Mear ynformaasje is ek te finen op www.dorpskerkhuizum.nl, www.petervdzwaag.com en www.facebook.com/dorpskerkhuizum.