Oanskowe by iftarmiel op 28 maart yn Keramykmuseum Prinsessehof

Op it stuit wurdt de ramadan holden, in moanne dêr’t moslims tusken sinne-opkomst en sinneûndergong yn fêstje. Yn neifolging fan de suksesfolle edysje fan ferline jier en yn it ramt fan it projekt Feest! Weet wat je viert, organisearret Keramykmuseum Princessehof yn Ljouwert op tongersdei 28 maart opnij in iftarmiel.

Besikers dy’t de ramadan fiere en oaren dy’t der belangstelling foar hawwe. kinne dy jûns yn it museum oanskowe om mei-inoar it fêstjen te ferbrekken. Elkenien dy’t niget hat is wolkom.

Foarôfgeand wurdt in temarûnlieding troch it museum holden. Dêryn fertelle minsken persoanlike ferhalen oer de ramadan. De jûn is fergees; wol wurdt ferwachte dat elkenien wat te iten meinimt dat halal is en gjin bargefleis of alkohol befettet.

Fia dizze link kin in plakje reservearre wurde en is mear ynformaasje te finen.