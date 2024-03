Nije wenromte troch werbestimming

De provinsje Fryslân stelt € 410.000,- beskikber foar it bouwen fan selsstannige wenten yn besteande gebouwen, in saneamde werbestimming. Sa kin gau nije wenromte realisearre wurde en krije leechsteande gebouwen in nije funksje. De regeling wurdt hjoed, 18 maart 2024 iepensteld.

By de iepenstelling fan de regeling werbestimming yn 2022 wie der in soad belangstelling. De provinsje ferwachtet dêrom dat ek dizze regeling yn in ferlet foarsjocht. Troch sa’n transformaasje fan besteande gebouwen kin gau op duorsume wize nije wenromte realisearre wurde. En troch leechsteande gebouwen in nije bestimming te jaan kin it fertutearzjen yn doarpen en wiken ek tefoaren kommen wurde. It komt de leefberens te’n goede.

Deputearre Sijbe Knol: “Der binne noch in soad gebouwen dy’t troch in ferbouwing oanpast wurde kinne foar it wenjen. We wolle eigeners fan gebouwen dy’t harren eardere funksje kwyt rekke binne, stimulearje om der wenningen fan te meitsjen. Sa kinne we fluch nije wenten meitsje, ticht by besteande foarsjenningen.”

It giet om in bedrach fan € 410.000,- dêr’t in bydrage foar yn totaal 27 wenningen mei oanfrege wurde kin. Mei de subsydzje kinne inisjatyfnimmers in besteand gebou, of in part dêrfan, transformearje fan net-wenromte nei ien of mear selsstannige wenromten.