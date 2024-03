Nije roman ‘It Langpaad’ fan Jitske Olivier presintearre

Sneontemiddei 16 maart 2024 wie de presintaasje fan de nije roman It Langpaad fan Jikke Olivier. Mids famylje en freonen krige sy it earste eksimplaar út hannen fan Martsje de Jong fan útjouwerij KFFB.

It tankwurd fan de skriuwster wie foar de útjouwer, de meilêzers en foar omslachûntwerpster Rieke Verbeek. Dêrnei lies se in fragmint út de roman foar.

De roman It Langpaad spilet yn it healjier fan de maitiid oant de hjerst fan 2021, in tiid fan eangst en ûnwissichheid. It deistich libben fan Agaat Spanninga, Magda de Hoop, Tine Goedemoed en Wyp Sterk – dy’t alle fjouwer oan it Langpaad wenje – wurdt bepaald troch it koroanafirus en alle maatregels dy’t dêrby hearre.

Ien kear yn ’e moanne ûndernimme se mei harren fjouweren in lange kuiertocht en de kontroversjele fraach ‘Hawwe jimme de earste prip al hân?’ dy’t Agaat hieltyd wer stelt, leit bleat hoe ferskillend oft minsken dêroer tinke kinne. Achter it antwurd op dy fraach skûlet it gewoane hâlden en dragen thús yn de eigen húshâlding fan de fjouwer froulju.

De tema’s yn de roman binne: freonskip, leafde, gemis, wantrouwen, útsluting en disharmony.

Earder ferskynden by de KFFB fan Jikke Olivier de romans: Skuld (2018), In Soarte fan brekken (2020), Hertsear (2021) en Swiet&Bitter (2023).