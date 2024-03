Nij ûndersyk giet nei hoe’t Welsk yn Noardwest-Wales brûkt wurdt

Hoe steane de ynwenners fan Noardwest-Wales foar de Welske taal oer? en Hoe kin it brûken dêrfan fierder befoardere wurde om it fuortbestean derfan te garandearjen? Dat binne fragen fan in ûndersyk dêr’t minsken dy’t dêr wenje oan meidwaan kinne.

It is gjin geheim dat it Welsk in bedrige taal is. Nettsjinsteande de befolkingsgroei fan 2,6 miljoen nei 3,1 miljoen, is it tal sprekkers yn deselde tiid rûchwei troch de helte gien. Dat sakke ta it leechste nivo yn 1981. Aksjes dêr’t mei besocht is om de taal te behâlden en nij libben yn te blazen hawwe wikseljend sukses hân. Der binne no likernôch 250.000 sprekkers by kommen yn ferliking mei de folkstelling yn 1981, en dochs lit it folsleine befolkingspersintaazje fan Welsksprekkers stadichoan in delgeande trend sjen.

It ûndersyk wurdt laat troch Thora Tenbrink, heechlearaar taalkunde en ûndersyksdekaan oan it College of Arts, Humanities and and Social Sciences fan Bangor University, en Hannah Eccles-Westbury, PhD-studint oan de Bangor Universiteit, mei stipe fan dr. Lowri Hughes, Canolfan Bedwyr en Cyngor Gwynedd.

Minsken dy’t no yn Gwynedd, Conwy en Ynys Môn wenje, oft se Welsk prate of net, wurdt frege om in koarte enkête yn te foljen. It makket net út hoe lang oft se dêr al wenje. Gwynedd Council, it bestjoersorgaan fan Gwynedd hopet dat it projekt fertuten dwaan sil om mear minsken oan te moedigjen yn it deistich ferkear yn Gwynedd it Welsk te brûken, benammen ek yn it telefoanysk en digitaal kontakt mei regionale oerheid. It ûndersyk moat ek in idee jaan wat de oerheid yn ’e takomst dwaan kin om mear ynwenners oer te heljen it Welsk it deistich libben te brûken.

It ûndersyk stiet hjir.