Nasjonaal Boekewikegeskink fan de famylje Chabot ferskynt ek yn it Frysk

It nasjonale Boekewikegeskink ferskynt ek dit jier wer yn it Frysk. De Fryske oersetting, mei de titel Gesinsferpakking, is makke troch Ytsje Steen. It tema fan de 89e nasjonale Boekewike is ‘Bij ons in de familie’ en dêrom is de famylje Chabot frege om foar dit jier it nasjonale Boekewikegeskink te skriuwen.

Bart en Sebastiaan Chabot oer de Fryske oersetting: “Wat ik práchtich oan de Fryske ferzje fyn, is dat ‘Hond Bril’ ‘Hûn Bril’ is. Wat my oanbelanget is it fan no ôf Hûn Bril, sawol yn it Frysk as yn it Nederlânsk! En het Fryske ‘memmestippen’ foar it Nederlânske ‘mamastippen’!”

De nasjonale Boekewike wurdt dit jier fan 16 o/m 24 maart holden. By oanskaf fan € 15,- oan boeken by de boekhannel kriget men yn ’e nasjonale Boekewike it Boekewikegeskink – yn it Nederlânsk óf yn it Frysk − der fergees by.

Boeken fan Fryslân is dé organisaasje foar de promoasje fan it Fryske boek. Boeken fan Fryslân set him yn foar de lês- en ferkeapbefoardering fan it Fryske boek. Sjoch op de webside fan Boeken fan Fryslân foar mear ynformaasje oer projekten en aktiviteiten fan Boeken fan Fryslân: www.boekenfanfryslan.frl.