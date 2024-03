Markus Passion by Omrop Fryslân te sjen

Op Goedfreed 29 maart stjoert Omrop Fryslân út de Grutte Tsjerke yn Ljouwert wei de Markus Passion út.

Harmony-orkest Da Capo Ljouwert spilet it lijensferhaal fan Jezus Kristus, komponearre troch Jacob de Haan. Ekstra bysûnder is dat it stik yn it Frysk opfierd wurdt. Troch Anna Marieke Zijlstra en Arjan Veenhuizen wurdt yn it Frysk songen, it ferhaal wurdt ferteld troch Timo Jepkema.

Utstjoering: freed 29 maart om 19.30 oere op Omrop Fryslân telefyzje.