Lêzing oer keunst troch Anna Tilroe yn Doarpstsjerke Huzum

‘Kunst: luxe of noodzaak?’ Dat is de titel fan de Anna Maria van Schurmanlêzing dy’t pref. Anna Tilroe op tongersdei 4 april jaan sil. Omdat de grutste politike partij yn Nederlân witten litten hat alle keunst- en kultuersubsydzjes stopsette te wollen, is it ûnderwerp aktueler as ea.

Anna Tilroe wie projektlieder fan it LF-projekt fan de alve fonteinen, it geografysk sjoen grutste keunstprojekt fan LF2018, in projekt dêr’t in protte jild en emoasje mei muoid wiene en dat se dochs, nei in protte diskusje mei de lokale mienskip, ta in goed ein bringe koe. Hja skreau jierrenlang tal fan publikaasjes oer keunst en kultuer foar bekende lanlike kranten en hja publisearre ek boeken. Har lêzing giet oer in folle breder ûnderwerp as de 11 fountains, nammentlik it faak ûnderskatte belang fan keunst yn it algemien.

De lêzing wurdt kritysk bekommentariearre troch Anita van Os fan galery De Roos van Tudor yn Ljouwert. Dy fersoarge ek op oare plakken eksposysjes, wie lid fan de Adviesgroep Beeldende Kunsten Vormgeving Ljouwert en is bestjoerslid fan Kultuerfûns Fryslân.

Keunsthistoarikus Marieke Uildriks, direkteur fan museum JAN yn Amstelveen leveret ek in bydrage. Sûnt 2020 is se lanlik bekend as presintator fan it telefyzjeprogramma Nu te zien. Hja is útsoarte in ferhalefertelster oer keunst. Dêrnei is der romte foar algemiene diskusje mei it publyk. Om’t de fonteinen yn de Fryske Alvestêden as kasus yn op syn minst oan ’e oarder komme, binne alle Fryske Fonteinkommisjes foar de gearkomste útnûge. De jûn is lykwols foar hiel keunstleavjend Fryslân ornearre.

De lêzing is neamd nei Anna Maria van Schurman, ien fan de grutste froulike yntellektuelen yn ’e Gouden Iuw. Hja brocht geregeld in besite oan de famylje yn Abbingastate (no Drachtsterplein) en oan de Doarpstsjerke Huzum.

‘Kunst: luxe of noodzaak?’, lêzing troch Anna Tilroe

Plak: Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum, Huzum Doarp 67 Ljouwert;

Datum: Tongersdei 4 april 2024 om 20.00 oere.

De tagongspriis is € 6 de persoan. Tagongskaarten kinne fan tefoaren digitaal reservearre wurde fia it Ticketkantoor. Oanret is om op ’e tiid te reservearjen. By de tsjerke is net folle parkearromte. Besikers kinne – op koarte rinôfstân en fergees – parkearje op it romme parkearterrein foar de Intratuin oer (súdside Tynjedyk).

Ynljochtingen binne te krijen by Peter de Haan, tel. 06-1159 2427 of e-mail: dorpskerkhuizum@gmail.com. Mear ynformaasje is ek te finen op: www.dorpskerkhuizum.nl en www.facebook.com/dorpskerkhuizum.