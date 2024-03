Konsert ‘De Mattheüs neffens Henk’ yn Doarpstsjerke Huzum

In protte minsken tinke De Mattheüs fan Bach te kennen, mar net folle sille de altfioele- en baspartij ea los heard hawwe. En krekt yn dy ‘ûnderskode’ partijen is de hân fan de master werom te kennen.

De Mattheüs volgens Henk wurdt akoestysk spile en yn it Nederlânsk songen en ferteld troch akteur/sjonger Henk Zwart. Foar de sjongpartijen wurdt de wertaling fan Jan Rot brûkt. De orizjinele orkestpartijen fan J.S. Bach wurde spile troch Saskia Meijs (altfioele) en Marko Bonarius (kontrabas). It dekôr wurdt foarme troch de ferhelderjende en betsjoenende fisuele effekten fan fideo-keunstner/VJ Martijn Grootendorst. De foarstelling op freed 29 maart duorret krekt sechstich minuten.

Yn de teätrale muzykfoarstelling bringt Henk yn fûgelflecht, en op eigensinnige wize, in nij perspektyf op it útsûnderlike masterwurk mei de altfioele en kontrabas yn ’e haadrol. De echte kenners dogge nije ynsjoggen op, en nije harkers, foar wa’t de komposysje in grut mystearje is, globale rjochtlinen.

De Mattheus neffens Henk

Plak: Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum, Ljouwert;

Datum: Goedfreed 29 maart 2024 om 20.00 oere.

De tagongspriis is € 15,00. Tagongskaarten kinne fan tefoaren digitaal reservearre wurde fia it Ticketkantoor.

Ynljochtingen binne te krijen fia dorpskerkhuizum@gmail.com. Op www.dorpskerkhuizum.nl, www.facebook.com/dorpskerkhuizum en www.villasonora.nl is ek mear ynformaasje te finen.