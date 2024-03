Jûn Fryske Nachtmielsfiering yn Hegebeintum

Jûn wurdt yn de tsjerke fan Hegebeintum in Frysktalige tsjerketsjinst holden. Yn dy tsjinst sil it hillich Nachtmiel fierd wurde.

It is hjoed Wite Tongersdei, de dei dêr’t yn de tsjerken op betocht wurdt dat Jezus syn lêste miel mei syn freonen hold. De fiering fan dy betinking hat yn de rin fan de skiednis de namme ‘hillich Nachtmiel’ krige, in miel mei brea en wyn as symboalen fan it bloed en it lichem fan Kristus.

Yn Hegebeintum begjint dy fiering jûn om 19.30 oere. De tsjinst giet út fan it Frysk Oekumenysk Wurkferbân Dongeradiel en Hegebeintum. Foargonger is dominy B.G. Keizer fan Eastrum.