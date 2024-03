Janna’s fotoferhaaltsjes (9)

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by.

Hoe litst dyn bern los?

Alden moatte harren bern loslitte. Dat wit elkenien. Mar hoe dogge se dat?

De praktyske kant fan it antwurd is net sa dreech: eigen rommel oprêde, finansjele ûnôfhinklikheid, sels itensiede. Ik lit it allegearre graach oan myn dochter oer. Se is op ‘t lêst al fjouwerentweintich.

Yngewikkelder binne emosjonele problemen. Wês earlik, as bern it dreech hawwe of deaûngelokkich binne, slagget it harren âlden dan om fleurich te wêzen? Uteinlik binne se net lokkiger as harren ûngelokkichste bern.

Mar bern hawwe ék in soarchynstinkt. Dy wolle dat harren âlden gelokkich binne. En dêr hawwe se faak in soad foar oer.

Ik besykje dat te ûnderfangen troch myn dochter op it hert te drukken om foaral gjin dingen foar my ferburgen te hâlden: “Hoe slim oft it ek is, ik haw leaver dat ik it wit. Wier, do hoechst my net te sparjen.”

Mar dat docht se fansels dochs, yn alle gefallen in bytsje. Ik soargje foar har en sy foar my. Eins is dat bêst goed regele. Ik tink dat ik dat hiele loslitten mar loslit. Op in nije wize ferbine, dêr gean ik foar.