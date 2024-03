It moat derút … (gedicht)

It moat derút …

Wat moat ik dwaan no’tsto my leafhast?

Wat moat ik dwaan datsto my sjuchst?

En wat as ik it fan dy weikrij

en do my op in dei ûntfljuchst?

Wat moat ik dwaan datsto yn ús leaust?

Wat moat ik dwaan as it wat wurdt?

Wat moat ik dwaan foar’t it te let is?

It moat derút, it hurde wurd

It is nuver, sa nuver

in nuvere situaasje

’t wurdt stiltsjeswei absurd

It is nuver, sa nuver

Hoe moatt’ we hjirmei oan?

It mei net langer duorje,

it moat derút, it hurde wurd

Jaap Slager