Hoe stiet it kulturele libben der yn Fryslân foar?

Ferslach

Op de ledegearkomste fan it Obe Postma Selskip, juster yn Tresoar, is de stân fan it kulturele libben yn Fryslân hifke.

Mar om te begjinnen waarden Philippus Breuker en Siebren van der Zwaag unanym as earsten ta earelid fan it yn 2006 oprjochte selskip beneamd. Beide manlju stiene mei Jan Gulmans oan ’e widze fan it selskip en hawwe gâns in skoft yn it bestjoer sitten en dêrtroch in protte wurk ferset. Breuker hat lykas bekend de yn 2018 ferskynde biografy fan Obe Postma op syn namme stean: Dreaun fan ierde. Van der Zwaag hat der as driuwende krêft ûnder mear foar soarge dat der yn 2010 in bondel mei in seleksje gedichten fan Obe Postma útkaam, mei oersettingen yn it Hollânsk en it Russysk. Yn ‘e gearkomste waard de suggestje dien om dy bondel jitris út te jaan, mar dan mei oersettingen yn it Oekraynsk en it Ingelsk.

Dêrnei giene Johanneke Liemburg en Geart de Vries mei-inoar yn petear oer de stân fan it kulturele libben yn Fryslân. Beide wiene dêr eins aardich oer te sprekken, al soe it noch wol wat better kinne. Sa wie Liemburg fan betinken dat der mei gauwens wer in muzykskoalle yn Ljouwert komme moast. De Vries miste de filmkultuer yn Fryslân. Hy is boppedat bang dat der, mei it each op de kommende besunigingen, nei de fette jierren mei it Kulturele Haadstêdjier (2018) no faaks meagere jierren oankomme. Liemburg wiisde dêrby op de opbringst fan Simmer 2000, neffens har stiif sa wichtich, mar fersleauke troch de organisatoaren fan it oanbod yn it ramt fan de kulturele haadstêd.

Beide sprekkers wiene it der wakker oer iens dat der yn Fryslân wol potinsje is, mar dat wat der hjir yn doarp en stêd allegearre al is fierder fersterke en útwreide wurde kin. It nije provinsjale kolleezje docht it sa’t it liket net minder as it foarige. In probleem njonken it brekme oan in goede ynfrastruktuer is yn in protte gefallen ek dat frijwilligers en bestjoersleden gauris min te rissen binne. Breuker joech de bydrage fan de Fryske Akademy op dit stik fan kulturele saken ek noch efkes yn it omtinken.