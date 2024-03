Heit see-earn mist ‘befalling’

Sûnt koart wurdt troch It Fryske Gea wer in nij seizoen mei de aventoeren fan in yntusken ferneamd pearke see-earnen yn Nasjonaal Park de Alde Feanen streekrjocht útstjoerd. It is al de achtste maitiid dat it selde see-earnepear op dat plak besiket in nij húshaldinkje op priemen te setten. Fan hichtepunten wurde aparte ôfleveringen makke dy’t werom te sjen binne. Dêr docht út bliken dat mem har mar rêde moat by it lizzen fan de aaien: heit pûstet net mei by de ‘befalling’. It twadde aai kaam heit sels suver oer it mad! Heit hie foarôf wol wakker syn bêst dien om it nust ree meitsjen, benammen troch yngeand te ‘dobjen’: it draaien fan in kûle yn in kom fan sêft nustmateriaal, lykas ljippen dat ek dogge. Dy risselwaasjes waarden yn febrewaris al makke.

Besjoch hjirûnder de filmkes fan it lizzen fan de aaien. Klik hjir foar de streekrjochte bylden en foar filmkes fan oare hichtepunten. Lês hjirre mear oer de see-earn, dy’t yn it Frysk ek goesearn neamd wurdt.