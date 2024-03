Heimsinnige iuwenâlde taal op brûnzen hân fan 2100 jier lyn ûntbleate

In brûnzen hân fan 2100 jier lyn hat seldsum bewiismateriaal ûntbleate fan in heimsinnige âlde taal. Undersikers hawwe fêststeld dat de ynskripsje it oant no ta âldste en langste foarbyld fan Vaskoanysk is.

Foar in koartlyn publisearre stúdzje yn it tydskrift Antiquity analysearre in ploech ûndersikers it artefakt dat yn Noard-Spanje fûn is op it plak fan in heuvelfort út de izertiid. Dat stiet bekend as Irulgi yn Navarra. Vaskoanysk waard sprutsen troch in pree-Romeinsk folk dat bekend stiet as de Vascones, dy’t ea de westlike Pyreneeën bewennen yn in gebiet dat benammen oerienkomt mei it hjoeddeiske Navarra, lykas mei dielen fan de Spaanske regio’s La Rioja en Aragon. As ien fan de inkelde bekende foarbylden jout de ynskripsje in fassinearjend ynsjoch yn ien fan Europa’s minst begrepen âlde talen.

It Irulegi-heuvelfort leit op ’e top mei deselde namme yn ’e útrinners fan de Pyreneeën, in rige fan bergen op de grins fan Frankryk en Spanje. Dochs hawwe de útrinners fan Navarra oant no ta net folle archeologysk omtinken krigen en binne de mienskippen út de izertiid yn dat gebiet noch hieltyd min bekend. “Yn it bysûnder wurdt der, ôfsjoen fan de ynsjoggen út de literatuer út de Romeinske perioade, net folle begrepen oer de taal, it skrift, de identiteit en de oertsjûgingen fan dy pree-Romeinske Vaskoanyske mienskippen”, heakje de ûndersikers ta.

Om’t der relatyf net folle foarbylden fan pree-Romeinsk skrift weromfûn binne yn de gebieten dy’t ea troch de Vaskoanen bewenne waarden, hat dat earder ta de ferûnderstelling laat dat dy groep in pree-lettere mienskip wie. Mar de resultaten fan de lêste stúdzje bringe dy opfetting yn diskusje en jouwe stipe foar in groeiend besef dat de âlde Vaskoanen it skrift kenden en brûkten, alteast oant op beskate hichte. De ûndersikers analysearren it skrift djipgeand taalkundich en ûntdutsen dat it faaks ferbân hâldt mei de Baskyske taal, dy’t benammen sprutsen wurdt in de regio oan ’e westlike râne fan de Pyreneeën oan beide siden fan de grins tusken Spanje en Frankryk.

Baskysk, of Euskara, wurdt troch taalkundigen as in isolearre taal beskôge, wat betsjut dat it gjin direkte bannen mei in oare bekende taalfamylje hat. Feitlik is it de lêste oerbleaune ôfstammeling fan de Paleo-Europeeske talen. Dy datearje fan foar de Yndo-Europeeske talen dy’t yn ’e brûnstiid troch migranten út de Euraziatyske steppe nei it kontinint brocht waarden, dy’t no dominant yn ’e regio binne. Troch de iuwen hinne binne in stikmannich hypotezen foarlein om de oarsprong fan it Baskysk te ferklearjen, mar der binne gjin definitive ferbannen mei oare talen lein. Miskien wol it iennige plausibele idee dat oant no ta nei foaren brocht is, ferbynt it Baskysk mei de Aquitaine-taal dy’t yn it súdwesten fan Frankryk sprutsen wurdt.

Hoewol’t der noch folle mear ûndersyk nedich wêze sil om it skrift op ’e brûnzen hân oan it Baskysk te keppeljen, leveret de ynskripsje ferliedlik bewiis fan in mooglik ferbân. De ûndersikers suggerearje dat it earste wurd yn it Latynske alfabet stavere wurde kin as ‘sorioneku’ of ‘sorioneke’, dy’t beide in gelikenis fertoane mei it Baskyske wurd ‘zorioneko’, dat ‘fan gelok’ betsjut.