Hast negeard (gedicht)

De rinnende tekst fan ûndersteand gedicht is yn it Súdwesthoeksk (Sint-Nyksters), de sitaten binne yn it Lemsters en Wâldfrysk.

hast negeard

‘hest in gat yn e skoen’

wie it as wist ik dat self net

‘mutst even nei ipy’

wyldfremde egen

seagen mij strak oan

ik skrok mij in ‘huh?’tsje

‘dêr wolst toch net

mei sitten blûje?’ en

hij wiisde nei myn foet

de man stûng för mij

as út it niks en hie

blykbar wat te sizzen

op it strân tocht ik

moai út te sjen nei de see

mei in boek yn e hân

wêrt ik eins noch net

mei opholden wie mar

ommers liek it al sa

‘ja, dat sees ik ek al’ sei se

se hoegde der net

bij lizzen te blûwen

siet al ruchtop en hie

better troch as mij

wat der oan e hân wie

‘wêr moat er wêze?’

op de körtestreek

fört ik der erch yn hie

seach ik op it winkelrút

‘ipy, skunmakker

typysk in makker’

tinkst krekt oan

knappende kastanjes

krijst der ien op it börd

Joël Hut