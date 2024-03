Grotskilderingen yn Argentinië binne âldste ea yn Súd-Amearika fûn

Muorreskilderingen dy’t archeologen koartlyn yn in grot yn Argentinië ûntdutsen, binne de âldste ea yn Súd-Amearika fûn. It giet om hast 900 tekeningen dy’t op syn minst 8200 jier lyn makke binne, tûzenen jierren earder as oant no ta tocht waard.

Argentynske en Sileenske archeologen fûnen de wurken yn in grot yn ’e provinsje Neuquen yn Patagoanië, sa’n 1100 kilometer súdwestlik fan de Argentynske haadstêd Buenos Aires. De Argentynske archeolooch Guadalupe Romera Villanueva wie derby doe’t de alderâldste skilderingen ûntdutsen waarden. “Wy seagen fjouwer swarte motiven yn ’e foarm fan in fear dy’t mei houtskoal tekene wiene”, fertelt se.

Kjimfoarmige tekeningen

Archeologen fûnen ek moderne, kjimfoarmige tekeningen dy’t oantoane dat 3000 jier nei de earste tekening yn ’e grot noch skildere waard. “Dat binne sa’n 130 generaasjes, wat in protte seit oer de kulturele oerdracht fan de jagers-samlersmienskippen dy’t de regio 7000 oant 5000 jier lyn bewennen”, fertelt frou Villanueva.

Yn ’e perioade fan de earste skilderingen wie Súd-Amearika tinbefolke fanwegen ekstreme drûchte. Lytse stammen dy’t ferspraat oer it gebiet libben, soene in sintraal plak nedich hân hawwe om harren ekologyske en rituele kennis te bewarjen. De skilderingen foarmje dêr it âldste bewiis foar dat ea ûntdutsen is.