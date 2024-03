Fundearringsloket Fryslân 1 maart iepensteld

Freed 1 maart is it Fundearringsloket Fryslân iepensteld. Wenningeigeners mei fragen oer de steat fan harren fundearring kinne dêr foar advys terjochte. Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân en de acht feangreidegemeenten wolle dêrmei wenningeigeners yn it Fryske feangreidegebiet mei fundearringsproblemen bystean.

Húseigners yn it Fryske feangreidegebiet kinne konfrontearre wurde mei fundearringsproblemen. Oant likernôch 1970 waarden wenten faak op houten peallen boud. Der kin om ûnderskate redenen skea oan sa’n fundearring ûntstean, bygelyks by pealrot troch lang drûch te stean, pealpest (in baktearje dy’t de houten peallen ûnder wetter oantaast) of troch boukundige faktoaren. Problemen wurde earst sichtber as der skuorren yn muorren ûntsteane of as doarren ynienen net mear goed ticht wolle. It Fundearringsloket wol it bewustwêzen oer fundearringsproblemen fergrutsje en ynformaasje biede oer oplossingen.

Ynternetloket en sprekoeren op lokaasje

It Fundearringsloket Fryslân is in sintraal plak dêr’t antwurden oer fundearringsproblemen, -ûndersyk en -ferbetteringen te finen binne. Ek wurdt der ynformaasje dield oer subsydzjeregelingen en finansiering fan fundearringsreparaasje. It loket is berikber fia www.funderingsloket.frl. Njonken online ynformaasje wurdt ek help en stipe bean. De meiwurkers fan it loket binne berikber foar fragen en advys. Dat kin sawol fia ynternet, telefoanysk as mei in ôfspraak op lokaasje. Dêrnjonken wurde yn de kommende tiid sprekoeren yn it feangreidegebiet hâlden.

Subsydzjes

Sûnt jannewaris is in subsydzjeregeling foar fundearringsûndersyk beskikber. Dy subsydzje fergoedet 80% fan de makke kosten oant in maksimum fan € 4000 de wenning. Nei ferwachting wurdt mids 2024 in subsydzjeregeling foar fundearringsferbetteringen iepensteld.

Nasjonale oanpak fundearringsskea

Yn Fryslân wurdt útsjoen nei it advys fan de Ried foar de leefomjouwing en ynfrastruktuer (Rli) oan it kabinet oer hoe’t it Ryk yn ’e mande mei oanbelangjende partijen ta in nasjonale oanpak fan fundearringsskea komme kin, dy’t útfierber en rjochtfeardich is. De problematyk spilet yn grutte parten fan Nederlân, en ek yn Fryslân. Goed 12.500 wenten yn ús provinsje rinne risiko op skea. Guon bewenners hawwe no al te krijen mei fersakkingsskea. Fundearringsskea wurdt troch de Fryske oerheden sjoen as in grut maatskiplik probleem dat yn de kommende jierren hieltyd driuwender wurde sil.