Fryske Taal- en Kultuerpriis De Fryske Marren foar toanielferiening Fryske Krite

Meindert Tjerkstra rikte sneon 16 maart út namme fan de sjuery de Fryske Taal- en Kultuerpriis fan gemeente De Fryske Marren út oan toanielferiening Fryske Krite De Jouwer. De feriening naam de priis fan € 750,- nei ôfrin fan syn lêste foarstelling De Himmelsters yn ûntfangst.

De sjuery foar de priis, wethâlder Chris van Hes, Meindert Tjerkstra en Douwkje Douma-Zijlstra, hat de toanielferiening selektearre út fjouwer ferskillende foardrachten.

Sjueryrapport

De sjuery oer de winners: “It sjueryrapport sprekt boekdielen oer de fertsjinsten fan Fryske Krite De Jouwer. Al sûnt 1938 hat dy Frysk toaniel op ’e planken set. Fan serieuze oant grappige stikken. Alles is yn de jierren foarby kommen, fan it organisearjen fan toanielstikken oant it oanbieden fan taalkursussen. Fryske Krite De Jouwer hat himsels bewiisd as in wiere ambassadeur fan ús taal en kultuer.”

Wêrom jout de gemeente de priis?

De gemeente wol it brûken fan it Frysk stimulearje. De útrikking fan de Fryske Taal- en Kultuerpriis is dêr in middel ta.