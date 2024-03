Fokaal Trijelûk 2024, twadde konsert, snein 10 maart

It langjen nei fiere kusten, ferlerne leafde, mar ek beminden dy’t fan it strân genietsje, dat binne de yngrediïnten fan it twadde konsert ‘Vom Strande’ yn de rige Fokaal Trijelûk 2024, te hâlden op snein 10 maart yn de Ljouwerter Fermanje.

It Fokaal Trijelûk hat yn 2024 ‘Oer de see’ as ferbinend tema. Gefoelens wurde wjerspegele troch de see. Dy is myld én wreed en stiet symboal foar de leafde, dy’t lykas de tijen hinne en wer beweecht. Dichters yn alderhande talen waarden ynspirearre troch de see. Der wurdt dan ek songen yn it Dútsk, Frânsk, Ingelsk, in Feneesjaansk dialekt en yn it Frysk.

Dichter ‘fan tsjinst’ is Albertina Soepboer. De see spilet in belangrike rol yn har wurk. Fan har hat Rixt van der Kooij, pianist en komponist, ferskillende Fryske gedichten op muzyk set. Yn alle konserten sil in nije komposysje te hearren wêze. Dizze kear is it de lytse syklus ‘Oan it strân’ foar mezzo-sopraan en bariton.

De útfierende musisy binne Laetitia Sprij, mezzo-sopraan, David Visser, bariton en Rixt van der Kooij, piano.

It konsert begjint om 15.00 oere. De Fermanje is oan de Wurdumerdyk 18, Ljouwert.

Kaarten à € 17,50 binne te krijen by de yngong of fia www.harmonie.nl. Reservearje kin fia info@vocaaldrieluik.nl.

Mear ynformaasje: www.vocaaldrieluik.nl

It lêste konsert fan dizze rige is op snein 21 april 2024 ‘By de oseaan’.