FNP hat noed oer stienmurd yn greidefûgelgebieten

De Steatefraksje fan de FNP hat grutte noed dat stienmurden aanst net mear bejage en fongen wurde meie. Neffens minsken út it fjild is it kwotum om stienmurden te fangen hast fol. Dat is min nijs foar de greidefûgels, krekt no’t it briedseizoen begûn is. De earste ljipaaien binne de ôfrûne oardel wike al fûn.

De FNP sit tige yn oer de fûgels dy’t op de reade list steane: ljip, skries, tjirk en strânljip. Dat binne de belangrykste soarten ûnder de greidefûgels. Oare soarten lykas de ljurk, de piipljurk en guon einen hawwe, sa docht bliken út eardere stúdzjes fan de provinsje, ek bot te lijen hân fan de roppigens fan de stienmurd.

Fryslân is in echte greidefûgelprovinsje, dy’t alle war dwaan wol om de ûnderskate soarten yn stân te hâlden. Dêrom wurdt de stienmurd fongen. Dat is in bist dat greidefûgels fret en ek de aaien en pykjes. Omdat de skries in bedrige soarte is, dêr’t yn Fryslân noch mar 6.700 pearkes fan briede, hat de provinsje besletten om der alles oan te dwaan dat dy soarte him útwreidzje kin oant op syn minst 10.000 pearkes. Oare greidefûgels steane ek al jierren ûnder druk. Dat komt troch ferskate faktoaren, dêr’t de predaasje der ien fan is.

De partij wol fan it kolleezje fan Deputearre Steaten witte hoe’t it presys sit mei it kwotum en hoe’t it kin dat der sa betiid yn it seizoen al safolle stienmurden fongen binne? Binne der mear as dat wy earder tocht hawwe? En wat kin dêrút ôflaat wurde oer de fersprieding en de geunstige steat fan yn stân hâlden fan stienmurden? Is it foar it beskermjen fan de greidefûgels nedich om de frijstelling foar it fangen fan de stienmurd te ferromjen?

Taheakke: Skriftlike fragen FNP oer stienmurd