Extinction Rebellion Fryslân: Provinsje hâldt him net oan minskerjocht

Aksjefierders fan Extinction Rebellion Fryslân giene juster, tiisdei 19 maart, yn petear mei direkteur Jelmer Algra fan de provinsje Fryslân. De aksjefierders binne fan betinken dat de provinsje him net oan it minskerjocht hâldt dat elkenien yn Fryslân rjocht hat op in skjinne, sûne en duorsume libbensomjouwing.

Aksjefierders fan XR woene Algra yn it petear dúdlik meitsje dat Fryslân, yn tsjinstelling ta de frijbliuwende klimaat- en duorsumheidsaginda fan it hjoeddeiske provinsjebestjoer, fuortdaliks wurk fan klimaat- en miljeumaatregels meitsje moat. De aksjefierders langen in list mei tsien driuwende punten op it mêd fan klimaat, bioferskaat en folkssûnens oer. It belied fan de provinsje Fryslân is neffens de aksjegroep yn striid mei de eigen omjouwingsfyzje, mei lanlike en ynternasjonale wetten en ferdraggen op it mêd fan klimaat en miljeu en mei it troch de Feriene Naasjes yn 2022 fêststelde minskerjocht dat elkenien (ek yn Fryslân) rjocht hat op in skjinne, sûne en duorsume libbensomjouwing.

XR Fryslân easket fan de provinsje Fryslân 1) dat dy earlik is oer de klimaatkrisis en de útstjit yn Fryslân, 2) docht wat no nedich is foar klimaat en leefberens, 3) rjochtfeardich is en de fersmoarger betelje en net bepale lit, 4) de ynwenners fan Fryslân meibeslisse lit en harket nei de advizen fan it boargerberied.