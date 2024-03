Eksposysje ‘Wat makket de Fries?’ yn De Lawei

Eksposysje oer Fryslân en it Frysk-wêzen yn gearwurking mei keunstnerskollektyf FRIA

De eksposysje Wat maakt de Fries? yn De Lawei yn Drachten toant in kolleksje keunstwurken fan (benammen) Fryske byldzjend keunstners, dy’t yn harren wurk útdrukking jouwe oan harren relaasje mei Fryslân en it Frysk-wêzen. De eksposysje is ta stân kommen mei beropsferiening FRIA.

By de gearstalling is socht nei ferskaat binnen it tema, sawol oangeande ûnderwerpen as brûkte materialen en stilen. It resultaat is in fariearre en nijsgjirrige útstalling mei ‘Fryslân’ as reade tried. Wat makket de Fries? is fan 23 maart o/m 19 maaie 2024 te besjen.

“Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.” Dy sin wurdt taskreaun oan de Fryske fersetsstrider Grutte Pier, dy’t him neffens de oerlevering as test brûkt hawwe soe. Wa’t de sin net útsprekke koe, wie gjin echte Fries. Mar wat is dat eins, in echte Fries? Wat makket ien in Fries? Is it de taal? De skiednis, de tradysjes, de folkloare? Of is it de omjouwing – it lânskip mei de wrydske fiersichten, it wetter, de rêst, de romte – dêr’t de Fries syn ûnderstelde karaktereigenskippen (grutsk, nofteren, ûnôfhinklik) oan te tankjen hat?

FRIA

FRIA waard yn 1985 oprjochte as fakbûn, om de belangen fan de leden te behertigjen en om yn ’e regio in geunstiger klimaat foar keunst te befoarderjen. Underwilens is FRIA útgroeid ta in libbene beropsferiening, dy’t him op ûnderskate manieren – troch museumbesite, wurkateliers, yntervinsje, eksposysjes, ensfh. – ynset om de fakbekwamens en sichtberens fan syn leden te befoarderjen. Op it stuit telt de feriening 68 oansletten keunstners, fjirtjin fan harren litte harren wurk yn de eksposysje sjen. Seleksje en gearstalling binne yn hannen fan Milena Bleeksma, koördinator byldzjende keunst by De Lawei.

De dielnimmende keunstners binne: Joke Stapensea, Elise Klinkert, Joke Schepers, Saskia Wagenvoort, Wia Bouma, Aafje Terlaak Poot, Happy van der Heide, Gert Jan Slotboom, Dolly Leemans, Johanna Sikma Roorda, Wim Reimert, Gerdie de Jong & Joris Collier, Aukje Reitsma.

Iepening

De iepening fan de eksposysje is op sneon 23 maart fan 16.00 oant 18.00 oere, mei in hapke en in snapke en ûnder oaren Lutz Jacobi dy’t sprekke sil. Nigethawwers binne fan herten útnûge om dêrby oanwêzich te wêzen. Oanmelde kin fia www.lawei.nl/DeFries.

Besikersynformaasje

De eksposysje is te besjen yn ’e eksposysjeromte fan De Lawei, iepen fan tongersdeis o/m sneins fan 14.00 oant 17.00 oere. De eksposysjeromte is ek foarôfgeand, yn it skoft en nei ôfrin fan foarstellingen yn Skouboarch De Lawei tagonklik. Mear ynformaasje is te finen op www.lawei.nl/beeldendekunst.