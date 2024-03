Briefkje (108): Kultuerferskil

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn foarige brief.

Bêste Jan,

dat wie in nijsgjirrich brief, ferline wike, en ik wol dy graach útlizze watfoar nijsgjirrichs oft ik deryn lêzen haw. It idiomatysk ferskil tusken de Hollânske wurden zonde/schande en de Fryske skande/sûnde sit net allinnich yn myn taalgefoel, want do joust dat ek oan. Dêrom fiel ik my stipe en wol ik noch in stapke fierder gean en ornearje dat der sprake is fan in kultuerferskil. Der binne ek persoanlike ferskillen (mooglik ek groepsferskillen), mar dy lizze mear op it nivo fan de gradaasje yn gefoelswearde. Sûndigje (zondigen) tsjin in foarnimmen is miskien wol spitich (jammer), mar perfoarst gjin sûnde of skande (schande of zonde). Ik doar te sizzen dat dy gradaasjeferskillen yn it Hollânsk suver gelyk binne oan dy yn it Frysk. Yn it Dútsk wurdt schade brûkt foar spitich; ik kom dêrop om’t dat wurd ek in ôfswakking is fan de betsjutting skea (Schaden). Alwer in kultuerferskil en in gradaasje yn gefoelswearde. Do warskôgest foar misferstannen. Mei rjocht, soe ik sizze, want der wurdt op ’t heden praat oer ûngemakken yn de wege- en huzebou dy’t mooglik feroarsake wurde troch taal- en ynterpretaasjeferskillen. It feit dat meiwurkers (we hawwe it langer net mear oer arbeiders, wol ’k leauwe) by (grutte) bouprojekten ferskillende talen prate, soe liede kinne ta misbegryp en dêrmei ta ûngemakken. ‘Ach zur Schande’, soe ik op syn Dútsk útroppe wolle, want soks liedt ta skea en fertriet. It is mar oppassen mei ynterferinsjes en dy dogge har net allinnich foar tusken it Frysk en it Hollânsk.

By dyn twadde ûnderwerp, ‘een aantal keer/keren’ sjoch ik ek kultuerferskil. Frysk taaleigen is ‘alle kearen’ en net ‘eltse/elke kear’. Dêr ferskynt dat meartal yn ús taalgefoel. Mar by in oantal – en neam dan mar in telwurd, brûke we it inkeldtal. Sa is dat ommers ek by oare ienheden: trije mingel, tsien kilo of hûndert euro. De oantsjutting stikmannich ferwiist nei losse ienheden, dingen dus: kilo’s, euro’s (munten) en by mingels ek wol amerfollen. De oantsjutting ‘kear’ sil foar it meast net yn it meartal foarkomme, útsein yn ‘alle kearen’ dus. It is goed om dy ynterferinsje te kearen, om dyn wurdgrapke nochris te brûken. ‘In stikmannich kearen’ heart my ûnfrysk yn ’e earen en dyn oplossing ‘in kear as wat’ is fansels folle eigener; ‘in kearmannich’ soe ek kinne.

Mei freonlike groetnisse,

Ed