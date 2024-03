Bernebiënnale no yn it Grinzer Museum te sjen

Nei it grutte sukses fan de earste edysje is de Bernebiënnale no wer yn it Grinzer Museum te sjen. Diskear mei it aktuele tema ‘A better place’.

De útstalling nûget bern en folwoeksenen út om diel te nimmen oan in ynteraktive ûnderfining fan keunst, dy’t oanset ta neitinken oer harren idee fan in bettere wrâld. Tsien sealen fol keunst nûgje út om te boartsjen, bouwen en de ferbylding de frije rin te litten. Kinderbiënnale – A Better Place is fan no o/m 3 novimber 2024 te sjen.

Meitsje, dwaan en ferwûnderje

Besikers kinne troch it binnenste fan de spannende wjirm fan Florentijn Hofman krûpe, of meibouwe oan de Blauwe Stêd fan Carolien Adriaansche en Head/Home fan Isabel en Alfredo Aquilizan. It wurk fan Sanne Boekel is in spul fan emoasjes, by Jelle Mastenbroek prikelje fûgellûden de sintugen en yn de seal fan Studio Toer kin de besiker yn petear mei in wolk. By de wurken fan Florien Riezebos en Hedy Tjin wurdt de tekenkeunst útdage, Stefan Venbroek makke in prachtige animaasje om hielendal yn op te gean en Wang Ruobing makket jin bewust fan de see en alles dat dêryn efterlitten wurdt.

Pisjende iisbear by it museum

Fan Florentijn Hofman is noch in ekstra wurk te sjen, bûten by it museum. Syn Pisjende IIsbear uteret syn ûntefredenens oer klimaatproblemen troch yn ’e grêft te pisjen. Dy utering slút by it tema ‘A better place’ oan, en is mar ien fan de ferskate manieren dêr’t de Bernebiënnale mei oanspoart om nei te tinken oer ús rol yn it kreëarjen fan in bettere wrâld.

Praatshow fan Florentijn Hofman en Jeroen Onrust

Wjirmen binne de superhelden fan de ierde. Dat en mear wurdt by de Sunday Talk op snein 24 maart taljochte troch in ûnwierskynlik dynamyk duo: biolooch Jeroen Onrust en keunstner Florentijn Hofman. Onrust, dy’t alles wit fan de bistjes dy’t har in wei troch de ierde grave, fertelt wêrom’t se folle mear as in miel foar fisken of kompostmateriaal binne. Hofman, dy’t de keunst behearsket om it aldendeiske ta enoarme keunstwurden om te tsjoenen, dielt it proses fan it meitsjen fan de wjirm. Yn de lêzing komme keunst en wittenskip byinoar. Kaarten foar de lêzing binne fia de webside fan it museum te keap.

Bern en jongelju aktyf behelle

Bysûnder oan de Bernebiënnale is dat bern en jongelju der aktyf yn behelle binne. Yn gearwurking mei de Elja Foundation binne ferskate partisipaasjeprojekten opset. Bern helpe mei en leare alles oer wat der by in museale útstalling dien wurde moat, lykas it skriuwen fan de úststallingsteksten, meitinke oer de PR, meisjen by de opbou, leare hoe’t men in rûnlieder wurde kin en noch folle mear. De ûnderfiningen fan de berne-ambassadeurs steane op kinderbiennalegroningen.nl en Instagram.

Oarspronklik konsept út Singapore

De Bernebiënnale is in konsept fan National Gallery yn Singapore. Keunstners Wang Ruobing en Isabel en Alfredo Aquilizan presintearren harren wurk ek yn ’e eardere edysje fan de Children’s Biennale yn Singapore.