Doede Wiersma: Sykje de ingels

Oertinking

In jonge dominy kaam ris by my en fertelde oer syn argewaasje fanwegen lestige gemeenteleden. In jiermannich letter sei er dat ik doe sein hie: “Sykje de ingels.” En dat advys, sei er, hie him in oerspanning besparre.

Negative minsken binne tiidfretters en wurkje op ’e senuwen. It is skande foar de tiid en net goed foar syn/har sûnens as de dominy dêr te folle tiid oan jout. Dêrom: sykje de ingels, se binne yn elk doarp en elke stêd en sy jouwe moed en wille yn it wurk. Se ha myn libben ferrike.

Al den dei frieten statyske en wettyske minsken tiid en enerzjy fan Jezus. Se hiene krityk en wiene lulk op Him. Mar Jezus hie ek ingels. Hy hie in adreske dêr’t Er sa no en dan sels op ferhaal kaam.

Yn Johannes 11, dêr’t wy ús de kommende dagen mei dwaande hâlde, hearre wy dêroer: “En Jezus hie Marta, har suster en Lazarus leaf.”

Dy suster hjit Maria en immen oars as de skriuwer hat yn it ferhaal set: “dat wie deselde Maria dy’t de Hear mei mirre salve en syn fuotten mei har hier ôfdrûge hat.” Sa hold se fan Jezus!

De susters stjoere Jezus boadskip: “O Hear, no is jo freon siik.” Jezus belibbet Lazarus dus as syn freon.

Mar, der binne net allinne ingels. Der binne ek duvels.

De learlingen bringe Jezus yn ’t sin dat guon Him stiennigje wolle (fers 8) en Tomas ferwachtet dat se mei Him deade wurde (fers 16). En foar dy ferwachting wie alle reden (fers 53).

Noch altyd binne der duvels en ingels, ek yn tsjerke. Dan is it fan belang om út en troch te hearren: “Sykje de ingels!”

Lêze Johannes 11:1-16

Ofbylding op de thússide: Johannes Vermeer (1632–1675) Jezus by Marta en Maria