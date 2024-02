Wrakselje (gedicht)

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krigen wy dit gedicht tastjoerd. Mear gedichten en ferhalen binne fan herten wolkom op ynfo@itnijs.frl. Redaksje It Nijs

Wrakselje

Wrakselje mei it libben.

Wrakselje mei de dea.

Wrakselje mei de sibben.

It doch my neat.

Wrakselje mei tefolle iten.

Wrakselje mei myn toarst.

Wrakselje mei myn nuvere riten.

It docht my neat,

Gjinien dy’t my reitsje kin.

Gjinien dy’t my begripe kin.

Gjinien dy’t my beroppe kin.

Ik wrakselje, ik kom boppe.

Sander Hoekstra

De dichtbondel Brutsen kostet spesjaal foar de lêzers fan It Nijs € 15,00 ynkl. ferstjoerkosten. Mail nei sanderhoekstra@icloud.com.