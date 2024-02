Wetsútstel om Silezysk as regionale taal te erkennen, yntsjinne by Poalsk parlemint

In wetsútstel om it Silezysk – dat sprutsen wurdt yn it histoarysk gebiet Silezië yn it súdwesten fan Poalen – offisjeel as regionale taal te erkennen, is yntsjinne troch de wichtichste politike groepearring yn de Poalske regearjende koälysje.

By de resintste nasjonale folkstelling seine likernôch 460.000 minsken yn Poalen dat se thús Silezysk as haadtaal brûke. Dat is folle mear as de 87.600 dy’t Kasjoebysk prate, in taal ôfkomstich út Noard-Poalen en de iennige erkende regionale taal fan it lân. Der is lykwols al lang in diskusje geande oer de fraach oft it Silezysk in aparte taal is of earder in dialekt fan it Poalsk. Taalkundigen omskriuwe it faak as in ‘etnolekt’, dat wol sizze in ferskaat oan talen dy’t mei in bekate etnyske groep ferbân hâlde.

In protte Silezyske aktivisten hawwe der lange tiid foar krewearre dat it Silezysk as regionale taal erkend wurde soe. Dat soe it mooglik meitsje om it op skoallen te ûnderwizen en te brûken yn it lokale bestjoer fan gemeenten dêr’t op syn minst 20% fan de befolking by de lêste folkstelling ferklearre Silezysk te praten.

Ein jannewaris hat de Boargerlike Koälysje (KO), de groep ûnder lieding fan premier Donald Tusk, in wetsútstel yntsjinne by it parlemint dat Silezië sa’n erkenning jaan soe. Dat wie ien fan de hûndert beliedsmaatregels dy’t KO foar de ferkiezingen fan oktober ûnthiet út te fieren as it oan de macht komme soe. De makkers fan it wetsútstel sizze dat de ôfrûne jierren in grutte ûntwikkeling fan it Silezysk west hat, dat de taal kodifisearre is en dat de literêre foarm derfan ûntwikkele wurdt, ûnder mear troch de publikaasje fan Silezyske oersettingen fan The Hobbit en The Lytse Prins.

Hoewol’t der sûnt 2007 ferskate wetsútstellen yntsjinne binne dêr’t yn útsteld wurdt om it Silezysk as regionale taal te erkennen, hat de lokale mienskip hegere ferwachtingen dat de ynspanningen diskear suksesfol wêze sille, seit de lokale nijswebside Ślązag. Dat optimisme wurdt stipe troch it feit dat yn de steatsbegrutting foar 2024, dy’t koartlyn troch it regear oannommen is en troch it parlemint goedkard is, twa miljoen zloty (457.000 euro) opnommen is foar de tarieding fan programma’s om de Silezyske taal te ûnderwizen. Monika Rosa, in KO-parlemintslid út de stêd Czeladź in Silezië, dy’t al lang op erkenning fan de regionale taal oantrunet, sei dat as it wetsútstel oannommen wurdt, it al fan 2025 mooglik wêze sil om Silezysk op skoallen te ûnderwizen.