Waarpraatsje: Wykein mei twa gesichten

DE JOUWER – It bart net faak dat wy sa ‘n lange rite mei in berûne loft hawwe. It is dei yn, dei út, skier. It wykein hat twa gesichten. Sneon wurdt de bêste dei.

Sneon soene wy de sinne miskien wer efkes te sjen krije kinne en it bliuwt de hiele dei, sa goed as, drûch. De noardweste-, letter súdwestewyn is swak oant matich en it wurdt in graad of 10.

Snein sil it geregeld reine. By in matige súdwestewyn bliuwt it mei 9 graden wol oan ‘e mylde kant.

Moandei feroaret der net in soad oan ik skiere waar. It bliuwt net hielendal drûch en de matige wyn komt út it westen. It wurdt 9 graden.

Jan Brinksma