Waarpraatsje: Woansdei noch drûch

DE JOUWER – It wie tiisdei kreas en drûch waar en dat bliuwt it noch in dei.

Tiisdeitenacht is it drûch en op guon plakken kin it opklearje. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar is de wyn matich út it súdwesten. De temperatuer let op de measte plakken krekt boppe it friespunt.

Woansdei liket wer in skiere dei te wurden, mar it bliuwt, nei alle gedachten, wol drûch. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is swak oant matich. It wurdt 9 graden.

Fan tongersdei ôf reint it wer sa út en troch.

Jan Brinksma