Waarpraatsje: Tongersdei wer rein

DE JOUWER – Nei in drûge mar skiere woansdei sil it tongersdei wer reine.

Woansdeitenacht kin it sa út en troch wat (sto)reine. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 4 graden.

Tongersdei kin it geregeld in skoft (sto)reine. De sudewyn is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 8 graden.

It waar foar freed sjocht der wer wat better út, mar hielendal drûch bliuwt it net.

Jan Brinksma