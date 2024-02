Waarpraatsje: Skier wykein

DE JOUWER – Nei in skiere freed sjocht it wykein der ek hiel griis út. Wy sille de sinne net (in soad) sjen, mar it is wol myld.

Sneon is de loft de hiele dei berûn en it kin sa út en troch (sto)reine. De weste- oant súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 9 graden.

Snein feroaret der net in soad oan it waar. It sil wer in skiere dei wêze mei sa út en troch wat reinwetter. De westewyn is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. Mei 10 graden is it noch wat mylder as sneon.

Moandei soene wy wer in glimp fan de sinne te sjen krije kinne, mar wis is dat noch net. It liket wol drûch te bliuwen by in frij krêftige oant krêftige súdwestewyn. De temperatuer leit om de 10 graden hinne.

Jan Brinksma