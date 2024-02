Waarpraatsje: Skier en myld

DE JOUWER – De moanne febrewaris koe mei in soad sinne net better begjinne, mar it is spitigernôch in útstrûper. Fan freed ôf is it wer skier.

Tongersdeitenacht bliuwt it drûch. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Freed wurdt it foar it grutste part in skiere dei mei yn ‘e middei miskien wat storein. De súdwestewyn is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar wer frij krêftich oant krêftich. It wurdt 9 graden.

Yn it wykein is it ek skier en myld. It bliuwt boppedat net hielendal drûch.

Jan Brinksma