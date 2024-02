Waarpraatsje: Rûzich

DE JOUWER – It wol dizze ‘winter’ wol reine, mar ek waaie. De nije wike sjocht der hiel ritich út.

Moandeitenacht is de loft berûn en wat rein is net hielendal útsletten. De matige oant frij krêftige wyn komt út it súdwesten. By de kust lâns en boppe de Iselmar is de wyn krêftich oant hurd.

Tiisdei wurdt wer in skiere dei mei sa út en troch reinwetter. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It wurdt 9 graden.

Woansdei, tongersdei en freed sjogge der hiel wiet út.

Jan Brinksma