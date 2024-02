Waarpraatsje: Pear drûge dagen

DE JOUWER – It fielde moandei troch de wyn kâld oan, mar it bleau yn Fryslân wol drûch. Dat sil tiisdei en woansdei ek sa wêze.

Moandeitenacht is de loft, nei alle gedachten, berûn en by in swakke oant matige noardeastewyn sil de temperatuer op de measte plakken krekt boppe it friespunt bliuwe.

Tiisdei is it earst skier, mar letter soene we de sinne ek te sjen krije moatte. Hoe let oft dat krekt wêze sil, is min te sizzen. By hast gjin wyn wurdt it 7 graden.

Woansdei bliuwt it ek drûch.

Jan Brinksma