Waarpraatsje: Oanhâldend ritich

DE JOUWER – It bleau woansdei oant let yn ‘e middei drûch, mar it wie wol in skiere en skrouske dei. Oant freed is it wiet waar.

Tongersdeitenacht kin it sa út en troch wat (sto)reine. De súdweste- letter sudewyn is matich en it wurdt 8 graden.

Tongersdei is it krekt as woansdei earst in skoft drûch, mar letter set it wer op in reinen. De wyn komt út it suden en is matich, mar boazet yn ‘e middei (wat) oan. Mei 12 graden is it wer hiel myld foar de tiid fan it jier.

Fan freed ôf sil it wat minder myld wurde, mar it bliuwt net drûch. Hielendal ferreinde dagen binne foarearst net mear oan ‘e oarder.

Jan Brinksma