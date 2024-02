Waarpraatsje: Freed in pear buien

DE JOUWER – It KNMI hat koade oranje ôfkundige foar it hiele lân, útsein Limburch. It sil in hiel rûge tongersdeitejûn wurde.

De loft is yn ‘e jûn berûn en der falle buien, miskien wol mei tonger. De wyn komt út rjochtingen tusken it suden en it westen en wurdt krêftich, by de kust lâns stoarmich oant stoarm mei oeral kâns op swiere oant tige swiere wynpûsten.

Tongersdeitenacht kin der noch in bui falle, mar de wyn jout him stadichoan wat del. It bliuwt noch wol de hiele nacht rûzich mei kâns op swiere wynpûsten. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Freed sil wer in skiere dei wêze en der falle in pear buien. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich, yn ‘e moarntiid noch hurd. Mei 8 graden is it wat minder myld as de lêste dagen.

Yn it wykein bliuwt it skier en ek net hielendal drûch, mar ferreinde dagen wurde it net.

Warskôging:

Tongersdeitejûn en -nacht is der oeral in grutte kâns op swiere oant tige swiere wynpûsten.

Jan Brinksma