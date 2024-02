Waarpraatsje: Fierstente waarm

DE JOUWER – It wie woansdei hiel ferfeelsum waar mei hast de hiele dei storein. Tongersdei wurdt it hiel myld foar de tiid fan it jier.

Woansdeitenacht kin it sa út en troch (sto)reine. De súdwestewyn is matich, mar by de kust lâns sa út en troch frij krêftich. It wurdt 10 graden.

Tongersdei kin it earst sa út en troch noch reine, mar letter wurdt it drûch en in glimp fan de sinne is net hielendal útsletten. De kâns is lykwols net grut. De wyn is matich en komt út it suden oant súdwesten, mar yn ‘e middei út it suden. De temperatuer leit tusken 10 en 14 graden. Tige myld foar heal febrewaris.

Freed is it ek noch hiel myld.

Jan Brinksma