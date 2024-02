Waarpraatsje: Efkes skoft

DE JOUWER – Nei in kreaze sneon en in wol hiel wiete en folslein ferreinde snein hâldt it ritige waar no efkes twa dagen skoft. Moandei bleau is, sa goed as, drûch en it waar foar tiisdei sjocht der ek net min út.

Moandeitenacht is it drûch. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns is de wyn matich út it westen. It wurdt 5 graden.

Tiisdei kin de sinne earst skine, mar de loft rekket al gau wer berûn en letter yn ‘e middei soe der wat rein falle kinne. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 10 graden.

Woansdei en tongersdei wurde wer twa wiete dagen.

Jan Brinksma