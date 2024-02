Waarpraatsje: De gerdinen bliuwe ticht

DE JOUWER – It is de lêste dagen hiel ferfeelsum waar en wy hawwe de sinne al hiel lang net mear mei oertsjûging sjoen. It bliuwt foarearst ek skier.

Tongersdeitenacht is it drûch en by in matige sudewyn wurdt it 10 graden.

Freedtemoarn is der kâns op in bui en hiel miskien sjogge wy de sinne efkes. Yn ‘e middei reint it wer in skoft. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. Yn ‘e middei rommet de wyn nei it westen. Mei 11 of 12 graden is it wer in hiel mylde dei.

Yn it wykein hâldt it ritige waar oan.

Jan Brinksma