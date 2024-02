Waarpraatsje: Bytsje kâlder

DE JOUWER – Nei in rûge nacht sakke de temperatuer freed wat en dy it bliuwt no in pear dagen ûnder de 10 graden. It is wol ritich, mar in hiel soad rein wurdt foarearst net ferwachte.

Snein falle der in pear buien, mar wy sille de sinne sa út en troch ek sjen. De sudewyn is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 7 graden.

Snein is de kâns op delslach like grut as op sneon, mar it wurdt wol wel in skiere dei. By in matige sudewyn sil it 8 graden wêze.

Moandei feroaret der net in soad. It bliuwt net hielendal drûch. De noardeastewyn is matich en de temperatuer leit om de 7 graden hinne.

Jan Brinksma