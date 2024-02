Undersyk nei ‘Lentetuin’ Van Gogh toant skansearringen en nije ûntdekkingen

Ut ûndersyk nei de ‘Lentetuin’, de pastorijtún yn Nuenen yn ’e maitiid (1884) fan Vincent van Gogh, docht bliken dat it skilderij in stikmannich skansearringen hat as gefolch fan stellerij fan it wurk. It ûndersyk bringt ek nije ûntdekkingen oan it ljocht.

Van Gogh hat it nei alle gedachten op linnen skildere en fêstneile op in ramtwurk. Yn in noch letter stadium is it op in paniel plakt. Hy begûn mei it wurk yn 1883 as in wintertún, mar úteinlik waard it, yn ’e maitiid fan 1884, in maitiidstún.

Yn 2020 waard it skilderij stellen út Museum Singer Laren, dat it doe yn brûklien fan it Grinzer Museum hie. Ta grutte freugde kaam it keunstwurk tanksij de ynspanningen fan keunstdetektive Arthur Brand yn 2023 wer boppe wetter. Yn Depot Boijmans Van Beuningen docht restaurateur Marjan de Visser no ûndersyk nei it wurk. Hja makket dêr ûnder oaren gebrûk by fan spesjale röntgenfoto’s dy’t yn it Van Gogh Museum makke binne.

Skansearringen

As gefolch fan de stellerij hat it wurk in stikmannich skansearringen oprûn. De restaurateur stelt fêst dat it benammen om de âlde glâns giet. Der binne in pear krassen troch alle lagen hinne oant yn ’e grûndearring en op ien plak is sels it linnen wat te sjen.

Nije ûntdekkingen: wintertún waard maitiidstún

Dat it doek op in ikehouten planke lime is, hat wol in protte ekstra skea foarkommen. De Visser konstatearret dat it linnen doek fan it skilderij nei alle gedachten om 1903 hinne foar de útstalling yn de galery Oldenzeel (Rotterdam) op it ikepaniel lime is. Earder waard tocht dat it op papier skildere wie en op in paniel plakt. De foarstelling is yn it ferline bywurke.

No yn Depot Boijmans van Beuningen Rotterdam

De ‘Lentetuin’ bliuwt foarearst noch foar ûndersyk yn Depot Boijmans van Beuningen. Yn febrewaris is it wurk dêr foar besikers te sjen. Yn it publyklik tagonklike kolleksjegebou sjogge besikers in dwerstrochsneed fan wat der allegearre by it sammeljen, fersoargjen en toanen fan in museumkolleksje barre moat. De moderne restauraasjeateliers fan it gebou wiene mei dêrom it oanwiisde plak foar it ûndersyk fan it skilderij.

Fan 29 maart ôf yn it Grinzer Museum

De ‘Lentetuin’ is fan 29 maart ôf foar it earst wer yn it Grinzer Museum te sjen, as hichtepunt yn 150 jaar Groninger Museum – Behind the Scenes. Yn de útstalling kinne de foar- en efterkant fan it wurk besjoen wurde. It wurdt toand yn net-reparearre steat, mei de skansearringen fan de dieverij noch sichtber. Striptekener Barbare Stok fertelt it ferhaal fan de reis fan it skilderij op ’e muorren fan it museum; fan it atelier yn Nuenen oant de weromkomst yn in Ikea-tas.