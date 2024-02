Rustige raket dy’t kearnkop drage kin, fûn yn skuorre Washington

De plysje yn ’e Amerikaanske steat Washington hat yn in skuorre in raket oantroffen dêr’t in kearnkop mei ôfsketten wurde kin.

De plysje wie op de skuorre ôfkommen nei in telefoantsje fan in militêr museum yn Ohio. It museum hie in ûngewoane jefte oanbean krige fan in man út de stêd Bellevue. Syn buorman hie de raket op in boelferkeap kocht. Nei syn dea skille de man it Nasjonaal Museum fan de Amerikaanske loftmacht yn Dayton mei de fraach oft dat de raket hawwe woe. Doe’t de plysje seach wêr’t it om gie, waard de bomploech skille. Yn in parseberjocht seit de plysje dat it apparaat “yn feite in Douglas AIR-2 Genie (earder MB-1) is, in loftraket dy’t ûntwurpen is om in W25-kearnkop fan 1,5 kiloton te ferfieren.” De produksje fan de raket begûn yn de fyftiger jierren en einige yn de sechstiger jierren fan de foarige iuw.

Grutte argewaasje

Leden fan de bomploech befêstigje dat de raket gjin kearnkop befette en der ek gjin raketbrânje yn siet. “Wat feitlik betsjut dat it foarwerp in artefakt sûnder eksploazjegefaar wie”, lit de plysje fan Bellevue yn in parseberjocht witte. “Us lid fan de eksplosivetsjinst frege my sels wêrom’t we in parseberjocht oer in ferrustke stik metaal útbrochten”, seit in wurdfierder fan de plysje tsjin de Britske omrop BBC. De lokale autoriteiten giene derfan it begjin ôf oan fan út dat der gjin kearnkop yn ’e skuorre lizze soe. Dêrom wie der ek gjin needsaak foar grutskalige evakuaasjes yn ’e stêd mei 150.000 ynwenners, op sa’n sechstjin kilometer eastlik fan Seattle.”

De man dy’t it museum skille hie, wie poer om alle media-omtinken, seit de plysjewurdfierder. Hy hie nei alle gedachten ek gjin warskôging hân fan it museum dat syn jefte by de autoriteiten meld hie. De plysje fan Bellevue hat de raket by de buorman efterlitten om dy restaurearje te litten. Dêrnei soe it projektyl yn in museum útstald wurde kinne.

Yn in tweet seit de lokale plysje te ferwachtsjen dat it noch lang duorje sil foardat plysjes opnij sa’n melding krije. Kenners fan Elton Johns nûmer ‘Rocket Man’ (‘I think it’s going to be a long, long time’) sille de ferwizing weromkenne.