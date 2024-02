RfdFB: Nije presidint rjochtbank moat noed stean foar it Frysk

De Ried fan de Fryske Beweging freget yn in brief oan de Ried foar de Rjochtspraak yn De Haach om by de beneaming fan in nije presidint fan de rjochtbank Noard-Nederlân rekken te hâlden mei de posysje fan it Frysk by dy rjochtbank. De hjoeddeistige presidint, mr. A.R. van der Winkel krijt mei yngong fan 1 maaie 2024 in funksje by de rjochtbank Oerisel. De Ried foar de Rjochtspraak moat no teset oer de opfolging.

De Ried fan de Fryske Beweging wiist de Ried fan de Rjochtspraak op de rjochten fan de Fryske taal yn de rjochtspraak, sa’t dy ek befêstige binne yn Europeeske ferdraggen en de Wet gebrûk Fryske taal. De nije presidint fan de rjochtbank Noard-Nederlân soe it Frysk machtich wêze moatte of reewillich wêze om dy taal machtich te wurden. Ek soe hy/sy oantoanber posittyf tsjinoer it brûken fan it Frysk stean moatte.

De brief oan de Ried foar de Rjochtspraak:

Ljouwert, 13 febrewaris 2024

Achte bestjoer,

Wy krigen te hearren dat de presidint fan de rjochtbank Noard-Nederlân, mr. A.R. (Fred) van der Winkel, mei yngong fan 1 maaie in funksje krijt by de rjochtbank Oerisel. Fansels winskje wy Van der Winkel in soad lok yn syn nije baan. It fuortgean fan Van der Winkel betsjut dat jo op syk moatte nei in nije foarsitter. Wy wolle jo by it ynfoljen fan de fakatuere graach inkele advizen jaan. Dêrom skriuwe wy jo dizze brief.

Op jo webside stiet in moai oersjoch fan de skiednis fan it rjocht yn Fryslân. Dy skiednis einiget mei in ferromming fan it brûken fan it Frysk yn de rjochtspraak. Dat swierbefochten rjocht is befêstige yn it Europeesk Hânfêst fan regionale en minderheidstalen, it Europeesk Ramtferdrach ynsake nasjonale minderheden en de Wet gebrûk Fryske taal. Dat betsjut in soarchplicht foar de Fryske taal foar de Rjochtbank Noard-Nederlân. In nije presidint moat him dêr tige fan bewust wêze.

Wy freegje jo om by it iepenstellen fan de fakatuere en de seleksje fan kandidaten foar de funksje fan presidint rekken te hâlden mei dy bysûndere skaaimerken fan de rjochtbank Noard-Nederlân. De presidint soe it Frysk machtich wêze moatte of reewillich wêze om dy taal machtich te wurden, en oantoanber posityf tsjinoer it brûken fan it Frysk stean moatte.

De nije presidint heart te begripen dat in minske him it bêste uterje kin yn de eigen memmetaal. Wy ferwachtsje fan dy persoan dêrom in dúdlike fyzje oer hoe’t it brûken fan it Frysk ferbettere wurde kin yn de rjochtspraak. Dat soe in fokuspunt wêze moatte yn de opdracht fan de nije bestjoerder by Rjochtbank Noard-Nederlân.

Wy winskje jo sukses by de ynfolling fan de fakatuere.

Mei freonlike groetnis,

Reinder Reitsma, Nynke Beetstra,

foarsitter a.y. skriuwer