Presintaasje konseptkearndoelen Fryske taal en kultuer

Hjoed, woansdei 14 febrewaris 2024, wurde yn it Provinsjehûs de konseptkearndoelen Fryske taal en kultuer presintearre en oanbean oan deputearre Folkerts. Dêrmei giet offisjeel de folgjende faze fan de kurrikulumfernijing foar de kearndoelen Frysk fan start. Dêryn teste skoallen de konseptkearndoelen yn de ûnderwiispraktyk.

It feroarjen fan it kurrikulum foar it Frysk is yn 2018 fan start gien ûnder de namme Kurrikulum.frl. De konseptkearndoelen Fryske taal en kultuer binne ûntwikkele troch Cedin, yn gearwurking mei fakeksperts en learkrêften út it basisûnderwiis en fuortset ûnderwiis yn Fryslân. Yn it trajekt foarôfgeande oan it aktualisearjen fan de konseptkearndoelen Fryske taal en kultuer, wurdt nau gearwurke mei SLO (Stichting Leerplanontwikkeling), dy’t fan it Ryk de opdracht krigen hat om de lanlike kearndoelen te fernijen.

De testfaze, dêr’t skoallen de konseptkearndoelen yn útprobearje om te sjen hoe’t der yn de ûnderwiispraktyk mei wurke wurde kin, duorret noch dit hiele jier. Dêrnei wurde de definitive kearndoelen Fryske taal en kultuer oan Provinsjale Steaten foarlein foar fêststelling.

It foech ta it fêststellen fan de kearndoelen Fryske taal en kultuer hawwe Provinsjale Steaten sûnt 2014. Dat betsjut dat yn 2025 foar it earst de kearndoelen Frysk troch PS fêststeld wurde sille.

De konseptkearndoelen en taljochting binne nei de presintaasje te finen op de webside www.kurrikulum.frl.