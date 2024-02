Pier Bergsma: Sit de bern net op ’e hûd

Kollum

Mei de moderne digitale middels lyk as it mobyltsje kinne bern net mear ûntkomme oan harren âlden, en skoallen jouwe oan de âlden romme gelegenheid om de prestaasjes fan de bern yn ’e gaten te hâlden. Dêr wurdt it net better fan.

Tsjin ‘e ein fan it jier 1798 waard in jonge fan nei skatting in jier of alve, tolve troch jagers yn in bosk yn Frankryk fûn en fongen. Syn gedrach like op dat fan in bist en hy waard meinommen nei Rodez, de haadstêd fan it departemint Aveyron. Syn skiednis is bekend wurden as ‘De wylde fan Aveyron’. Nettsjinsteande alle ynspanningen learde de jonge nea goed te praten en de romantyske ideeën fan de achttjinde iuw om fan dy ‘eale wylde’ in ‘fatsoenlike’ man te meitsjen rûnen op neat út.

Dy ‘wylde’ hie in skoft yn in bosk oerlibbe. Bern fan tsjintwurdich komme mear yn oanrekking mei auto’s as mei beammen. Yn in ûndersyk fan de Amerikaanske psycholooch Louv mochten bern prate oer wat de natuer foar harren betsjutte. “Ik haw it te drok om bûtendoar te boartsjen”, seit ien fan de bern, en in oaren: “Ik boartsje leaver yn ’e hûs. Dêr sitte alle stopkontakten.” Op grûn fan soksoarte útspraken kaam de Ingelske skriuwer Frank Furedi ta de konklúzje dat de bewegingsromte fan bern noch nea sa lyts west hat. Dat is net goed foar harren ûntjouwing.

Wy hawwe de grutste tichtens fan psychologen yn ús lân. Der wie noch nea safolle bekend oer de ûntjouwing fan bern as tsjintwurdich. De fraach is oft dat ús folle fierder bringt. Mei alle kennis, de sintra foar bernesûnens en elkenien dy’t him dwaande hâldt mei it ûnderwiis, mûnling en skriftlik, is der in soad ûnwissens by âlden en learkrêften.

De bewegingsromte fan bern is lyts.

Untwikkelingspsycholooch Gerrit Breeuwsma pleitet foar mear lichtfuottichheid yn opfieding en ûnderwiis. It is in tema dat yn syn boek Het vreemde kind oan ’e oarder komt. Wy moatte net alles kontrolearje wolle. Dat liedt ta bange âlden. It idee dat it goed wêze soe om te stribjen nei totale kontrôle oer it libben en de ûntwikkeling fan in bern is in gefaarlike yllúzje.

Skoallen hawwe systemen om fan alles fan de learlingen fêst te lizzen yn digitale bestannen. Lang lyn hiene skoallen in ienfâldich rapportboekje mei acht sifers, mar no wurdt in soarte fan psychologysk dossier oan de âlden jûn. Neat yn it libben fan in bern ûntkomt de oandacht en alles wurdt beskôge as wichtich foar it takomstige lok fan it bern.

Wy witte folle mear, mar al dat witten hat net folle effekt. Krektoarsom. Mear of minder normale bernlike ûntjouwingen wurde dêrtroch problematisearre. Theo Thijssen fertelt dat er as tolfjierrich bern allinnich fan Amsterdam nei Halfweg rûn. Syn mem soe dêr no serieus op oansprutsen wurde. Miskien wol mei it advys om in kursus opfieding te folgjen.