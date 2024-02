Ofskied Geeske Krol-Benedictus as adviseur fan de Ried

Nei tal fan jierren aktive belutsenens by de Ried fan de Fryske Beweging set Geeske Krol-Benedictus no in punt achter har funksje fan adviseur fan de Ried. Jierrenlang, ûnder mar leafst fiif foarsitters, hat de Ried profitearje kind fan Geeske har saakkundigens en advizen op it mêd fan plannen, misstannen, kontakten, regels en ferdraggen oangeande de Fryske taal. Earst as lid fan it deistich bestjoer fan de Ried en doe’t har maksimale termyn fan tolve jier om wie, yn de nije funksje fan adviseur. It bestjoer koe en woe har noch net misse en yn dy nije rol koe se dochs noch har weardefolle bydragen leverje.

Geeske is no 92, se folget it nijs noch sekuer, mar om jûns nei de bestjoersgearkomsten ta wurdt te beswierlik. Lykwols, as we nochris goeried nedich hawwe, dan witte we inoar te finen.

Geeske, tige, tige tank foar dyn ynset en saakkundige bydragen al dy jierren lang!

Bestjoer Ried fan de Fryske Beweging